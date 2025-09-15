Молдова планирует построить новую скоростную автодорогу в Украину

Правительство Молдовы готовится к сооружению скоростной автомагистрали от румынской границы, которая будет выходить в Одессу.

Об этом заявила на открытии Moldova Business Week вице-премьер и глава Минэкономики Молдовы Дойна Нистор, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Представительница правительства Молдовы заявила, что уже происходит подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) для строительства. На этом этапе обычно определяется маршрут дороги и использование ею частей существующих путей.

"Мы модернизируем железнодорожные и автомобильные коридоры. До конца 2025 года мы завершим ТЭО (feasibility study) автомагистрали Унгены-Кишинев-Одесса, нового коридора Восток-Запад", – заявила Дойна Нистор. Она не уточнила, где ожидается выход нового коридора на границу с Украиной

Вице-премьер подчеркнула, что эта дорога будет активно задействована также на этапе восстановления Украины.

"Имея 1222 км границы с Украиной и прямой доступ в ЕС, Молдова стремится способствовать развитию европейских цепей поставок в Украину и ее восстановления, помогая сократить маршруты, снизить расходы и повысить устойчивость", – заявила она.

Как рассказывала Европейская правда, в партии Санду утверждают, что разработали план интеграции Приднестровья.

В то же время Украина и Молдова обсуждают восстановление переправы, что добавит маршрут в обход Приднестровья.

Ранее Молдова одобрила строительство моста в Украину через Днестр, но этот проект пока не воплощается.