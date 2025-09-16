Как новый регламент ЕС по утечкам метана может ударить по военной машине РФ

В прошлом году Европейский Союз ввел законодательный механизм для борьбы с выбросами метана в энергетическом секторе. Этот механизм охватывает как внутренние, так и внешние цепочки поставок природного газа – Регламент 2024/1787.

Инструмент содержит целый ряд новых норм и требований к производителям-поставщикам ископаемого топлива, которые могут стать дополнительным оружием для Украины и ее союзников – при умелом их использовании.

О том, как это "климатическое" законодательство может помочь навсегда перекрыть российские газовые потоки в Европу, читайте в статье стратегического советника Razom We Stand Олега Савицкого Давление при помощи метана: как новые правила ЕС могут ускорить запрет российского газа. Далее – краткое изложение статьи.

Огромная газовая инфраструктура России, значительная часть которой была построена еще в советское время, выбрасывает в атмосферу огромные объемы метана, которые ранее было трудно учесть.

С 2021 года независимые спутниковые наблюдения показывают, что в России происходят многочисленные случаи крупных аварийных утечек метана из трубопроводов и менее масштабные, но хронические выбросы газа на месторождениях, компрессорных станциях и другой инфраструктуре.

В этом контексте Метановый регламент ЕС открывает для Украины уникальное окно возможностей.

Согласно регламенту, если компания-поставщик не способна доказать, что ее добыча и транспортировка газа соответствуют европейским стандартам контроля выбросов метана, то двери на рынок ЕС для нее автоматически закрываются. А Россия, с ее изношенной инфраструктурой и традиционным игнорированием экологических норм, имеет здесь огромные проблемы.

Фактически, это создает "чистый" механизм для отсечения России от газового рынка ЕС: не нужны отдельные политические решения или санкционные пакеты – сами нормы регламента постепенно будут делать российский газ токсичным и экономически невыгодным для импортеров, в конечном итоге закрывая доступ российским компаниям из-за несоответствия требованиям по отчетности и ограничению удельных выбросов метана.

До конца этого года компании-импортеры газа в ЕС обязаны опубликовать данные о выбросах метана по всей цепочке поставок. А с 1 января 2027 года – доказывать, что их поставщики работают по стандартам МОВ (Мониторинг Отчетность и Верификация) для выбросов метана, не ниже европейских.

И наконец, начиная с 2028 года – импортеры должны открывать информацию об интенсивности выбросов на единицу топлива.

Нет сомнений – российские "Газпром" и "Новатек", которые не желают и не способны предоставлять подробную, прозрачную и верифицированную отчетность об утечках и выбросах метана на своей инфраструктуре, не смогут доказать соблюдение европейских требований по МОВ.

Таким образом, благодаря действующему Метановому регламенту ЕС доступ для российских компаний технически возможно отсечь уже с 1 января 2027 года (то есть на год раньше, чем по ожидаемому REpowerEU).

Украина должна включиться в этот процесс не только как наблюдатель, но и как активный участник: через экспертную поддержку выполнения этого регламента и развитие "чистых" альтернатив с реализацией собственного потенциала экспорта "зеленых" энергоресурсов, в частности биометана.

Важно, что ЕС не только повышает планку для собственных энергетических компаний, но и распространяет свои стандарты глобально.

И это принципиально новая логика: если хочешь торговать с Европой – играй по ее правилам.

Поэтому борьба с российским экспортом газа через имплементацию Метанового регламента – это возможность объединить климатическую политику ЕС с безопасностью и экономическими интересами Украины.

Подробнее – в материале Олега Савицкого Давление при помощи метана: как новые правила ЕС могут ускорить запрет российского газа.