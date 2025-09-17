Канада раскритиковала Израиль за возобновление наступления на сектор Газы

Министерство иностранных дел Канады осудило усиление наступления Израиля на сектор Газы.

Об этом внешнеполитическое ведомство страны написало в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В МИД Канады заявили, что новая наземная операция Израиля в секторе Газы является ужасной.

"Она усугубляет гуманитарный кризис и ставит под угрозу освобождение заложников. Правительство Израиля должно соблюдать международное право", – подчеркнули в заявлении.

В связи с этим во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что Канада вместе с международными партнерами призывает к немедленному и постоянному прекращению огня, оказанию неограниченной гуманитарной помощи и освобождению всех заложников.

Отметим, Европейская комиссия планирует в среду, 17 сентября, представить конкретные предложения по санкциям в отношении Израиля, среди которых рассматривается возможное приостановление некоторых торговых льгот.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал такое решение Европейской комиссии.