Канада розкритикувала Ізраїль за поновлення наступу на сектор Гази

Міністерство закордонних справ Канади засудило посилення наступу Ізраїлю на Сектор Гази.

Про це зовнішньополітичне відомство країни написало у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У МЗС Канади заявили, що нова наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази є жахливою.

"Вона погіршує гуманітарну кризу та ставить під загрозу звільнення заручників. Уряд Ізраїлю повинен дотримуватися міжнародного права", – акцентували у заяві.

Відтак у зовнішньополітичному відомстві країни наголосили, що Канада разом з міжнародними партнерами закликає до негайного та постійного припинення вогню, надання необмеженої гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників.

Зазначимо, Європейська комісія планує в середу, 17 вересня, представити конкретні пропозиції щодо санкцій про Ізраїлю, серед яких розглядають можливе призупинення деяких торговельних пільг.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розкритикував таке рішення Європейської комісії.