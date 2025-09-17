Канада розкритикувала Ізраїль за поновлення наступу на сектор Гази
Міністерство закордонних справ Канади засудило посилення наступу Ізраїлю на Сектор Гази.
Про це зовнішньополітичне відомство країни написало у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
У МЗС Канади заявили, що нова наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази є жахливою.
"Вона погіршує гуманітарну кризу та ставить під загрозу звільнення заручників. Уряд Ізраїлю повинен дотримуватися міжнародного права", – акцентували у заяві.
Відтак у зовнішньополітичному відомстві країни наголосили, що Канада разом з міжнародними партнерами закликає до негайного та постійного припинення вогню, надання необмеженої гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників.
Зазначимо, Європейська комісія планує в середу, 17 вересня, представити конкретні пропозиції щодо санкцій про Ізраїлю, серед яких розглядають можливе призупинення деяких торговельних пільг.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розкритикував таке рішення Європейської комісії.