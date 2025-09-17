Google инвестирует более $6 млрд в искусственный интеллект в Великобритании

Американский технологический гигант Google инвестирует 5 млрд фунтов стерлингов (около $6,8 млрд) в искусственный интеллект в Великобритании.

Об этом компания объявила накануне визита в страну президента США Дональда Трампа, сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Технологический гигант Google заявил, что в ближайшие два года инвестирует около $6,8 млрд в капитальные затраты, исследования и разработки, а также связанные с ними инженерные работы, в которые будут входить "новаторские" исследования в области искусственного интеллекта в науке и здравоохранении через свою операцию Google DeepMind.

Эти инвестиции, которые совпадают с открытием Google нового центра обработки данных в Волтем-Кроссе, как ожидается, будут способствовать созданию тысяч рабочих мест.

Google прогнозирует, что инвестиции помогут создать 8250 рабочих мест ежегодно в британских компаниях.

Отметим, что 16 сентября американский президент Дональд Трамп прибыл в Великобританию с вторым государственным визитом.

Писали, что Великобритания готова подписать "революционное соглашение в области технологий" с США во время государственного визита президента США.