Трамп прибыл в Великобританию с вторым государственным визитом

Американский президент Дональд Трамп прибыл в Великобританию вечером 16 сентября.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом, в ходе которого две страны заключат инвестиционные соглашения.

Министр финансов США Скотт Бессент и министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз возглавили мероприятия перед приездом Трампа, объявив о создании "Трансатлантической рабочей группы" для углубления сотрудничества между странами.

В среду, 17 сентября, Трамп встретится с королем Чарльзом III в Виндзорском замке.

Также Трамп и его жена Мелания будут приглашены на британскую королевскую церемонию, в которую войдут прогулка на карете, государственный банкет, пролет военных самолетов и салют.

Днем позже премьер Британии Кир Стармер примет Трампа в Чекерсе, поместье 16 века в южной части Англии, чтобы обсудить инвестиции, пошлины на сталь и алюминий, прекращение полномасштабного вторжения России в Украину и ситуацию в секторе Газа.

Спикер Стармера назвал этот государственный визит "исторической возможностью", которая наступила "в решающий момент для глобальной стабильности и безопасности".

"Премьер-министр обсудит вызовы, стоящие перед нашими странами, и возможности, которые открываются перед нами в начале новой эры наших глубоких и беспрецедентных отношений", – поделился он с журналистами.

Дональд Трамп станет первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты высочайшего уровня, которые предусматривают участие монархов и несколькодневную программу.

Писали, что Великобритания готова подписать "революционное соглашение в области технологий" с США во время государственного визита президента Трампа.