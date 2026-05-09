В Польше на карантине один человек после контакта с пассажиркой круиза со вспышкой хантавируса

В Польше превентивно поместили на карантин одного человека, вероятно контактировавшего с пассажиркой круизного лайнера, где произошла вспышка хантавируса.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Главном санитарном инспекторате подтвердили журналистам, что в Польше одного человека поместили на карантин из-за возможного контакта с пассажиркой лайнера MV Hondius.

В настоящее время человек не имеет никаких симптомов. Карантин продлится 7 суток.

Также сообщают, что на борту лайнера есть гражданин Польши – это один из капитанов. На борту лайнера также есть граждане Украины.

14 испанцев с судна доставят в больницу в Мадриде, где они пройдут карантин.

Тем временем в Нидерландах и Испании сообщили о первых подозрениях на хантавирус у людей, которые не путешествовали лайнером – они короткое время контактировали с больной в самолете.