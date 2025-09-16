В Гренландии проходят военные учения, которые возглавляют датские солдаты

Дания проводит военные учения с участием сотен военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AP.

По данным датских военных, в учениях Arctic Light 2025, которые являются продолжением маневров с идентичными или схожими названиями в предыдущие годы, принимают участие более 550 военнослужащих из Дании и стран-членов НАТО – Франции, Германии, Швеции и Норвегии.

Глава Объединенного арктического командования Дании указал на осторожность в отношении России как "региональной сверхдержавы" на далеком севере и подчеркнул то, что он назвал "очень хорошими отношениями с американскими военными".

В понедельник датские войска проводили учения по высадке на корабли с участием специальных сил под наблюдением военных наблюдателей из США, Великобритании, Канады, Швеции и Германии.

Военные спускались с вертолетов на веревках и поднимались со скоростных катеров при температуре, которая едва превышала ноль градусов.

Гости из стран-союзниц на борту датского фрегата "Нильс Юэль" наблюдали за пролетом датских истребителей F-16, а также за учениями с боевой стрельбой.

Заявленная цель учений – усилить боевую готовность датских вооруженных сил и Гренландии, стратегически расположенного острова, который является полуавтономной территорией Дании.

Военные заявляют, что их персонал тренируется вместе с союзниками, чтобы усилить "их совместные возможности реагирования на дестабилизирующие угрозы для Гренландии, Королевства Дания и НАТО в Северной Атлантике и Арктике".

Гренландия оказалась в центре геополитической напряженности с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Трамп неоднократно заявлял, что Соединенным Штатам из соображений безопасности нужна стратегически расположенная, богатая ресурсами Гренландия, и отказался исключать применение силы для ее захвата.

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.