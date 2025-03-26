Трамп прямо сказал, что США "должны иметь" Гренландию

Американский президент Дональд Трамп усилил категоричность своих заявлений относительно Гренландии утверждением, что США "должны иметь" этот остров.

Такое прозвучало в подкасте американского ведущего Винса Кольянезе, сообщает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать цель предстоящего визита вице-президента и второй леди США в Гренландию Трампа сказал, что это необходимо, чтобы "они знали, что Гренландия нужна нам для международной безопасности".

"Она нам нужна, мы должны ее иметь. И это остров, который – с точки зрения обороны и даже наступательных действий – является чем-то, что нам нужно, особенно в таком мире, каким он есть сейчас", – утверждает президент США.

"И мы должны его иметь. Мне неприятно об этом говорить, но нам придется его иметь", – добавил он.

В то же время Трамп признал, что не уверен, поддерживают ли сами гренландцы вхождение своего острова в состав США.

"Но я думаю, что мы должны это сделать, и мы должны убедить их, и мы должны иметь эту землю, потому что без нее невозможно должным образом защитить большую часть этой земли, а не только Соединенные Штаты. Поэтому мы должны иметь ее, и я думаю, что мы ее получим", – подытожил президент США.

Напомним, планы второй леди США Уши Вэнс, а впоследствии – и вице-президента Джей Ди Вэнса посетить Гренландию 28 марта вызвали возмущение как в самой Гренландии, так и в Дании, где действия американской администрации прямо назвали давлением.

Ранее Вэнс заявил о планах Дональда Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

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