Суд Лондона заблокировал первую депортацию мигранта во Францию по новой схеме

Высокий суд Лондона постановил, что искатель убежища, прибывший в Великобританию на небольшой лодке, не может быть депортирован во Францию до завершения полного судебного разбирательства.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Такое решение суда Лондона стало первой неудачей плана британского правительства по возвращению таких мигрантов.

25-летний эритреец, прибывший в Великобританию 12 августа, выиграл временный судебный приказ, который предотвратил его вывоз рейсом во Францию в 08:00 в среду, 17 сентября, в рамках пилотной программы "один входит, один выходит", объявленной Великобританией и Францией в июле.

Судья Клайв Шелдон заявил, что существует "серьезная проблема, требующая рассмотрения" относительно того, препятствует ли заявление мужчины о том, что он является жертвой торговли людьми, его депортации во Францию.

Принятое решение является ударом для британского премьер-министра Кира Стармера, который сталкивается с усилением давления с целью остановить небольшие лодки, перевозящие искателей убежища через Ла-Манш из Франции, по маршруту, по которому в 2025 году прибыло более 30 тысяч человек.

20 августа писали, что способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.

Однако британское правительство выиграло судебное решение, согласно которому лица, ищущие убежища, не будут выселены из отеля, где один из жильцов был обвинен в сексуальном насилии.

Также писали, что в Британии рассматривают вариант сокращения количества виз, выдаваемых странам, которые не принимают возвращение мигрантов, не имеющих права на проживание.