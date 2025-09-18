Ирландия передает Украине роботов для разминирования и автомобили
Новости — Четверг, 18 сентября 2025, 16:12 —
Ирландия передает Украине 34 автомобиля и 3 робота для разминирования, чтобы поддержать ее оборону и удовлетворить гуманитарные потребности.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил X вице-премьер-министр (Tánaiste), министр обороны Ирландии Саймон Харрис.
Ирландский министр отметил, что сегодня техника, которую передают Украине, прибыла в Польшу.
"Поддержка Ирландии Украине является непоколебимой", – подчеркнул ирландский министр.
По его словам, Ирландия будет продолжать оказывать практическую, нелетальную помощь столько, сколько будет необходимо.
Напомним, Латвия передала Украине новую партию бронетранспортеров Patria, а Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей.
