Ирландия передает Украине роботов для разминирования и автомобили

Ирландия передает Украине 34 автомобиля и 3 робота для разминирования, чтобы поддержать ее оборону и удовлетворить гуманитарные потребности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил X вице-премьер-министр (Tánaiste), министр обороны Ирландии Саймон Харрис.

Ирландский министр отметил, что сегодня техника, которую передают Украине, прибыла в Польшу.

"Поддержка Ирландии Украине является непоколебимой", – подчеркнул ирландский министр.

По его словам, Ирландия будет продолжать оказывать практическую, нелетальную помощь столько, сколько будет необходимо.

Напомним, Латвия передала Украине новую партию бронетранспортеров Patria, а Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей.