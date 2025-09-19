Трамп: если Европа "сделает что-то" Китаю – он заставит РФ прекратить войну

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если бы Европа наложила санкции на Китай, который покупает нефть у России, то Пекин оказал бы давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Трамп подчеркнул, что в настоящее время Китай является "бесспорно крупнейшим покупателем нефти из России".

"Если бы они (европейские страны, – Ред.) применили санкции, например, или пошлины, или как бы вы это ни назвали – если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, война, возможно, закончилась бы", – предположил американский президент.

Он также предположил, что у европейцев есть и другие рычаги давления на Россию.

Также он отметил, что в пятницу, 19 сентября, у него будет разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Посмотрим, как все сложится. Если Европа сделает что-то в отношении Китая, думаю, Китай, вероятно, заставит прекратить войну", – добавил Трамп.

В то же время Трамп не ответил на уточняющий вопрос, был ли открыт к этой идее премьер-министр Великобритании Стармер, с которым он встречался в Лондоне в четверг, 18 сентября.

В последнее время из Вашингтона поступали сигналы, что Трамп полностью прекратить покупку российских энергоресурсов – как предпосылку для американских санкций.

В частности, во время встречи со Стармером Трамп дал понять, что считает фактор российских доходов от продажи энергоресурсов одним из ключевых в вопросе прекращения российско-украинской войны.