Трамп считает нефтяные доходы РФ ключевым фактором в принуждении Путина к миру

Президент США Дональд Трамп дал понять, что считает фактор российских доходов от продажи энергоресурсов одним из ключевых в вопросе прекращения российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Трампа спросили, не приблизилось ли время для санкций против России – учитывая то, как вел себя Путин после встречи на Аляске и неоднократные признания самого Трампа, что он разочарован.

Президент США в ответ вернулся к вопросу, что некоторые европейские страны до сих пор покупают российскую нефть, и что нефтяные доходы крайне важны для экономики России.

"Все очень просто: если цены на нефть снизятся – у Путина не будет выбора, ему придется выходить из этой войны", – сказал Трамп.

Он напомнил, что предупредил Индию и Китай о мерах, если они продолжат покупать российскую нефть, и добавил, что снижению мировых цен должно способствовать инициированное им увеличение добычи в США.

"Мы это можем сделать, можем сделать. Потому что это не честная игра по отношению к США", – сказал он, явно имея в виду отказ Европы от российских энергоресурсов.

В последнее время из Вашингтона поступали сигналы, что Трамп созревает к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло. В то же время президент США требует от Европы полностью прекратить покупку российских энергоресурсов – как предпосылку для американских санкций.