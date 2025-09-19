Германия поддерживает более активное использование замороженных активов РФ

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что его страна хочет продуктивно работать над идеями по использованию замороженных российских активов.

Об этом он сказал в пятницу, 19 сентября, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Клингбайль заявил, что все аспекты этого вопроса должны быть тщательно изучены.

"Германия возьмет на себя роль, в которой мы хотим сделать вещи возможными, а не блокировать их", – подчеркнул он.

До сих пор ЕС использовал только проценты, полученные от активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Клингбайль заявил, что коалиционное правительство его страны стремится к более интенсивному использованию замороженных активов, несмотря на юридические трудности.

"Там есть финансовая потребность. Мы хотим выполнить наши обязательства перед Украиной", – добавил немецкий министр.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.

По данным СМИ, Европейская комиссия предлагает новую идею, как отправить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги, переведенные Киеву, векселями, обеспеченными ЕС.

Новое предложение может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

