В Еврокомиссии предлагают по-новому финансировать Украину за счет замороженных росактивов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во время выступления в Европарламенте.

Фон дер Ляйен отметила, что Россия развязала эту войну и именно она должна за нее платить.

"Поэтому нам необходимо срочно разработать новое решение по финансированию военных действий Украины на основе замороженных российских активов. Используя денежные средства, связанные с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут затронуты. А риск придется нести коллективно", – сказала она.

По словам президента ЕК, Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации, а эти деньги помогут Украине уже сегодня.

"Но они также будут иметь решающее значение для безопасности Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Например, для финансирования сильных украинских вооруженных сил как первой линии гарантий безопасности", – рассказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что Еврокомиссия намерена предложить новую программу, которая будет поддерживать инвестиции в потенциал украинских вооруженных сил.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево на прошлой неделе повторил решительную позицию своей страны о недопустимости конфискации замороженных российских активов, которые в основном хранятся в бельгийских банках, для оказания помощи Украине.

Прево отверг и альтернативный вариант, предложенный Великобританией, – потенциальный перевод замороженных активов в отдельный инвестиционный фонд.

Около 200 млрд евро российских средств заморожены на территории ЕС в рамках западных санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Большая часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.