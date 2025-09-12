Британия ударила новыми санкциями против "теневого флота" и военных поставок РФ

Нефтяные доходы и военная машина РФ 12 сентября получили новый удар благодаря санкциям Великобритании, в то время как министр иностранных дел Иветт Купер прибыла в Киев.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, обнародованном в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Великобритания ввела 100 новых санкций, чтобы сократить источники доходов и военных поставок Путина. Меры приняты на фоне безрассудных российских авиаударов, которые нарушили воздушное пространство НАТО в Польше и повредили здание Кабинета министров в Киеве", – говорится в сообщении британского правительства.

Санкции направлены против "теневого флота", перевозящего российскую нефть, и ключевых поставщиков военных компонентов.

"Эти 100 санкций еще больше усиливают экономическое давление на Россию, нацеливаясь на ее военный сектор и нелегальный "теневой флот" – тогда как Путин продолжает обострять войну, терроризируя украинцев ракетами и дронами и убивая мирных жителей", – заявили в правительстве Британии.

Под новые санкции попали еще 70 кораблей "теневого флота" РФ и 30 компаний и лиц, которые поддерживают военную машину России, поставляя ключевое оборудование, в частности электронику, химикаты и взрывчатку, используемые для производства ракет и других систем вооружения.

Среди них – компании, которые поставляли важную электронику российской армии, в частности базирующаяся в Китае Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. и ее два российских совладельца, а также турецкая компания Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi и ее генеральный директор.

Такая электроника широко используется в российских вооружениях, в частности в ракетах "Искандер" и Х-101 и дронах.

Новый министр иностранных дел Британии Иветт Купер 12 сентября прибыла в Украину, это ее первый в должности зарубежный визит.

В день визита Купер в Киев стало известно, что Великобритания выделит 142 миллионов фунтов стерлингов (более 160 млн евро) помощи для поддержки Украины зимой.

Напомним, первый разговор, который провела новая руководительница Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер была с главой украинского МИД Андреем Сибигой.