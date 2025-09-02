Президент Литвы о "коалиции решительных": нужен новый уровень, а не просто обмен мнениями

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает так называемую "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможному отправке миротворцев в Украину.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Науседа, именно европейские страны могут обеспечить "реальные гарантии безопасности" для Украины.

Он считает, что миротворцев необходимо развернуть в Украине, несмотря на оппозицию РФ этому решению.

"Однако нам также необходимо выйти на новый уровень в нашей "коалиции решительных" и не просто обмениваться мнениями, но и очень конкретно планировать работу, планировать возможности и вклад, который каждое государство готово сделать", – подчеркнул Науседа.

Стоит отметить, что 4 сентября состоится заседание "коалиции решительных" в гибридном формате под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Украинский президент Владимир Зеленский присоединится к встрече.