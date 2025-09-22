"План Б" по Венгрии, роль Киева в безопасности ЕС, шансы на НАТО: главное из интервью министра

С декабря 2024 года МИД Литвы возглавляет Кястутис Будрис. В его личной привязанности к Украине нет никаких сомнений, как и в том, что он прекрасно понимает серьезность российской угрозы.

Его визит в Украину состоялся на фоне политических событий в Литве, где партия "Звезда Ниману", несмотря на свои антиукраинские заявления, может сохранить место в правительственной коалиции. Это заставляет многих задуматься: а является ли поддержка Украины Литвой безусловной?

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко встретился с ним, чтобы поговорить об этом, о политике будущего правительства, а также задать другие актуальные для Киева вопросы.

Будрис заверил, что венгерскую блокаду движения Украины в ЕС должны обойти в ближайшее время. С НАТО сложнее, но и там есть положительные сигналы, убеждает литовский политик.

Интервью литовского министра – в материале "Нельзя быть заложниками Орбана в ЕС. Есть пути, как идти вперед". Интервью главы МИД Литвы. Далее – основные его тезисы.

Мой визит является одним из сигналов о безусловном и четком сохранении внешней и оборонной политики Литвы. Одним из "якорей" этой политики является поддержка Украины, поддержка обороны Украины, поддержка пути Украины в Европейский Союз.

Украина полностью соответствует критериям для продвижения вперед к членству в ЕС. Это вывод Еврокомиссии, и никто не ставит его под сомнение, но одна страна (Венгрия. – "ЕП") постоянно манипулирует своим правом вето. Они срывают и компрометируют сам процесс расширения. Их действия – очень деструктивны, потому что подрывают корни и основы Европейского Союза как организации.

Существует "план Б". Мы не можем быть заложниками вето Венгрии, и есть пути, как нам двигаться вперед.

Еще во время председательства Дании у нас есть возможность и время, чтобы перейти к неформальным этапам вступления Украины в ЕС, которые будут формально финализированы чуть позже. Нынешняя методология расширения позволяет такой подход.

"План Б" должен быть запущен уже этой осенью. Импульс есть сейчас. Откладывать его опасно.

Мы считаем, что вступление Украины в ЕС является элементом гарантий безопасности.

Если же говорить о безопасности, то Литва решительно поддерживает будущую деятельность "коалиции решительных".

Но изоляции России на необходимом уровне до сих пор нет, и мы должны сделать больше.

И наш долг – продолжать поддерживать ВСУ как до прекращения огня, так и после.

Два года назад Литва взяла на себя обязательство делать это в течение 10 лет. В этом году наша поддержка уже достигла 1 миллиарда евро. Мы обязались выделять 0,25% ВВП ежегодно.

А сейчас мы коренным образом пересматриваем наш подход: от поддержки мы должны перейти к интеграции сил и средств. Это, например, позволит защитить также наше небо.

Я вижу Украину де-факто частью европейского механизма безопасности.

Мы действительно не имеем никаких сомнений относительно будущего Украины в НАТО! И мы снова заявили об этом на Гаагском саммите. Я также неоднократно заявлял об этом на встречах НАТО, и мы будем продолжать это делать. Потому что мы верим в это, и мы нуждаемся в этом.

Но политические дискуссии – это один подход, а теперь у нас есть и другой: когда мы де-факто интегрируемся, де-факто сотрудничаем. И тогда мы однажды решим, что соглашения по безопасности стали де-факто реальностью.

ЕС также играет здесь роль. Еще год назад сотрудничество между ЕС и НАТО в большей степени касалось военной мобильности. Сейчас у нас есть инструмент SAFE (по оборонному производству. – "ЕП") на сумму 150 млрд евро, и мы видим заинтересованность Европы инвестировать и делать больше на фронте.

