Правительство Испании одобрило полное эмбарго на поставки оружия Израилю

Испанское правительство во вторник утвердило полное эмбарго на поставки оружия в Израиль – это очередной шаг в ответ на сложную гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Указ правительства Испании предусматривает запрет на любой экспорт в Израиль оборонных товаров и товаров или технологий двойного назначения, а также импорт такого оборудования в Испанию.

Согласно указу, Мадрид также будет отклонять запросы на транзит авиационного топлива, которое может иметь военное применение, и запрещает импорт продукции, происходящей из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.

"Этот указ является большим шагом вперед и является новаторским на международном уровне, когда речь идет о полном эмбарго на поставки оружия Израилю", – сказал министр экономики Испании Карлос Куэрпо на пресс-конференции во вторник.

Хотя указ уже вступил в силу, его еще должен утвердить парламент Испании, где правительство во главе с Педро Санчесом не имеет большинства и испытывает трудности с принятием законов.

В начале сентября испанский премьер Педро Санчес объявил о ряде мер, направленных на усиление давления на главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху с целью прекращения военной кампании в Газе, заявив, что Израиль "истребляет беззащитный народ", бомбардируя больницы и "убивая голодом невинных мальчиков и девочек".

В частности, Испания решила запретить израильским кораблям и самолетам с оружием заходить в испанские порты или входить в испанское воздушное пространство.

Также Испания отменила контракт на 700 млн евро с оружейной компанией из Израиля.