Испания усиливает давление на Израиль из-за "геноцида в Газе"

Испания усилит давление на Израиль, запретив израильским кораблям и самолетам с оружием заходить в испанские порты или входить в испанское воздушное пространство.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, Испания также увеличит помощь Палестинской автономии и Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) и введет эмбарго на товары, произведенные в израильских поселениях на оккупированных палестинских территориях.

"Мы надеемся, что эти меры усилят давление на премьер-министра Нетаньяху и его правительство, чтобы облегчить страдания палестинского населения", – сказал Санчес в публичном обращении, которое транслировалось на местном телевидении.

Испания также запретит въезд в страну всем, кто принимал непосредственное участие в том, что Санчес назвал "геноцидом".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в понедельник, что Санчес пытается отвлечь внимание общественности от своих внутренних коррупционных скандалов, и квалифицировал его меры как "антисемитские".

В ответ Израиль запретил въезд в страну министру труда Иоланде Диас и министру по делам молодежи Сире Рего, представителям леворадикального младшего партнера по коалиции Sumar.

Как известно, Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио остро раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.