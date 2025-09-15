Испания расторгла контракт на 700 млн евро с оружейной компанией из Израиля

Испанское правительство отменило контракт на сумму около 700 миллионов евро на поставку ракетных установок израильского производства, что произошло на фоне шагов Мадрида в знак протеста против гуманитарной ситуации в Газе.

Контракт, заключенный с консорциумом испанских компаний, предусматривал приобретение Испанией 12 ракетных систем SILAM, разработанных на основе системы Puls израильской группы Elbit Systems.

Его отмена была зарегистрирована на платформе государственных закупок Испании документом от 9 сентября.

В тот же день Мадрид окончательно отменил другой контракт, который предусматривал, в частности, приобретение 168 противотанковых ракетных установок, которые должны были быть изготовлены в Испании по лицензии израильской компании стоимостью 287,5 млн евро – об этом было объявлено еще в июне.

Испания, которая признала Палестинское государство в мае 2024 года, открыто критикует военную кампанию Израиля в Газе, а правительство Санчеса в начале этого месяца объявило о новых мерах, направленных против поставок израильского военного снаряжения.

После того, как Израиль в ответ запретил въезд двум министрам испанского правительства, Испания отозвала для консультаций своего посла в Тель-Авиве.