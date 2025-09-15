Укр Рус Eng

Испания расторгла контракт на 700 млн евро с оружейной компанией из Израиля

Новости — Понедельник, 15 сентября 2025, 19:35 — Олег Павлюк

Испанское правительство отменило контракт на сумму около 700 миллионов евро на поставку ракетных установок израильского производства, что произошло на фоне шагов Мадрида в знак протеста против гуманитарной ситуации в Газе.

Контракт, заключенный с консорциумом испанских компаний, предусматривал приобретение Испанией 12 ракетных систем SILAM, разработанных на основе системы Puls израильской группы Elbit Systems.

Санчес поддержал пропалестинских протестующих на финале велогонки

Его отмена была зарегистрирована на платформе государственных закупок Испании документом от 9 сентября.

В тот же день Мадрид окончательно отменил другой контракт, который предусматривал, в частности, приобретение 168 противотанковых ракетных установок, которые должны были быть изготовлены в Испании по лицензии израильской компании стоимостью 287,5 млн евро – об этом было объявлено еще в июне.

Испания, которая признала Палестинское государство в мае 2024 года, открыто критикует военную кампанию Израиля в Газе, а правительство Санчеса в начале этого месяца объявило о новых мерах, направленных против поставок израильского военного снаряжения.

После того, как Израиль в ответ запретил въезд двум министрам испанского правительства, Испания отозвала для консультаций своего посла в Тель-Авиве.

