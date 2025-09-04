Париж раскрыл список участников заседания "коалиции решительных"

В заседании "коалиции решительных", которое состоится 4 сентября в Париже, лично примут участие семь европейских лидеров, руководство ЕС и президент Украины, а еще около 20 стран присоединятся дистанционно.

Об этом сообщили корреспонденту "Европейской правды" в Елисейском дворце.

На заседании "коалиции решительных" в Париже кроме президента Франции Эмманюэля Макрона лично будут присутствовать еще шесть лидеров стран-членов ЕС: премьер Бельгии Барт де Вевер, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск, испанский премьер Педро Санчес.

Также лично будут присутствовать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Украины Владимир Зеленский, который уже прибыл в Париж накануне.

Дистанционно в встрече примут участие генсек НАТО Марк Рютте и лидеры около двух десятков государств из Европы и других континентов:

– канцлер Германии Фридрих Мерц

– премьер-министр Италии Джорджа Мелони

– британский премьер Кир Стармер

– президент Румынии Никушор Дан

– премьер Болгарии Россен Желязков

– премьер Эстонии Кристен Михал

– латвийский премьер Эвика Силиня

– президент Литвы Гитанас Науседа

– премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре

– премьер Швеции Ульф Кристерссон

– премьер Чехии Петр Фиала

– премьер Люксембурга Люк Фриден

– премьер Ирландии Михол Мартин

– премьер Португалии Луиш Монтенегру

– премьер Греции Кириакос Мицотакис

– президент Кипра Никос Христодоулидис

– премьер Хорватии Андрей Пленкович

– премьер Словении Роберт Голоб

– премьер-министр Албании Эди Рама

– премьер-министр Черногории Милойко Спаич

– премьер-министр Канады Марк Карни

– премьер-министр Японии Сигеру Исиба

– премьер-министр Австралии Энтони Албаниз

– премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

Австрию будет представлять глава МИД Беате Майнль-Райзингер, Исландию – глава МИД Карин Гуннарсдоттир, Турцию – вице-президент Джевдет Йылмаз.

Среди членов ЕС ожидаемо отсутствуют только Словакия и Венгрия, а также Мальта. Всего во встрече принимают участие представители 33 государств.

Дополнено: Позже, открывая встречу, Макрон заявил о 35 странах-участницах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.

Ранее на этой неделе канцлер Фридрих Мерц дал понять, что конкретных планов по развертыванию военного контингента партнеров в Украине не существует – "по крайней мере в Германии".