Трамп – о гарантиях безопасности: "Мы поможем им"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины будет решен, а его страна поможет в этом.

Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете Белого дома, пишет "Европейская правда".

Журналист попросил прокомментировать Трампа вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

"Мы это решим. Мы поможем им. Но мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то сделаем с этим. Я думаю, что люди этого ожидают. Мы поможем им", – ответил он.

Американский лидер подчеркнул, что Европа будет играть в этом первоочередную роль, поскольку "они хотят быть на первых позициях и хотят, чтобы это закончилось", а также заверил, что "это закончится внезапно".

Напомним, 4 сентября по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

По его словам, вклад США будет окончательно определен в ближайшие недели.

А президент Владимир Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Коалиция нерешительных. Какие гарантии безопасности готовят для Украины государства Европы и США