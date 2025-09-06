Трамп – о гарантиях безопасности: "Мы поможем им"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины будет решен, а его страна поможет в этом.
Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете Белого дома, пишет "Европейская правда".
Журналист попросил прокомментировать Трампа вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
"Мы это решим. Мы поможем им. Но мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то сделаем с этим. Я думаю, что люди этого ожидают. Мы поможем им", – ответил он.
Американский лидер подчеркнул, что Европа будет играть в этом первоочередную роль, поскольку "они хотят быть на первых позициях и хотят, чтобы это закончилось", а также заверил, что "это закончится внезапно".
Напомним, 4 сентября по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.
По его словам, вклад США будет окончательно определен в ближайшие недели.
А президент Владимир Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.
