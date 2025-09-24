Литва продлила временную защиту для украинских беженцев до 2027 года

Правительство Литвы в среду, 24 сентября, объявило, что продолжит временную защиту для граждан Украины, которые бежали от войны, до марта 2027 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно действующим правилам, срок временной защиты заканчивался 4 марта 2026 года.

"Европейский Союз согласился продлить временную защиту, потому что война еще не закончилась. Мы предложили сделать то же самое в Литве с помощью этого постановления правительства", – заявил исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Саджиус на заседании правительства.

По данным литовского Министерства внутренних дел, Департамент миграции Литвы ежедневно регистрирует около 30-40 новых заявлений на получение вида на жительство на основании временной защиты для тех, кто не может вернуться в свою страну.

Сейчас виды на жительство, выданные украинцам, действительны до 4 марта 2026 года. Согласно решению правительства, их срок будет продлен еще на 12 месяцев.

Также будет продлено норму, согласно которой иностранцы, работающие в Литве под временной защитой, не обязаны изучать литовский язык. В июле правительство решило, что беженцы из зоны военных действий не будут обязаны разговаривать на литовском языке, пока имеют статус временной защиты.

Литовское правительство также обязалось предоставить медицинскую реабилитацию и психиатрическую помощь несовершеннолетним, которые были силой перевезены из Украины в Россию, а затем они вернулись.

"Дети будут размещены в учреждениях, предлагающих стационарную медицинскую реабилитацию, с предоставлением проживания и питания взрослым, которые их сопровождают", – сообщило министерство.

Напомним, в августе Австрия решила предоставить Украине дополнительные средства в рамках гуманитарной поддержки.

Сообщалось также, что правительство Швеции поручило профинансировать создание в Украине центра, где раненые военные будут проходить реабилитацию.