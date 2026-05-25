Какая проблема объединяет Трампа и Путина и почему оба лидера застряли в войнах

Два лидера в почтенном возрасте пытаются выбраться из катастрофических войн, в которые они лично втянули свои страны. И ни одному из них это не удается.

Когда президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в начале 2022 года, его целью была смена режима в Киеве и объявление победы через несколько дней – не "война", а "специальная военная операция".

Аналогично, когда президент США Дональд Трамп начал масштабную атаку против Ирана, его целью была смена режима в Тегеране и объявление победы через несколько дней – не "война", а "экскурсия".

Оба приняли решение начать войну без соблюдения привычного процесса разработки политики.

О проблеме, которая объединила двух лидеров, – в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта Братья по унижению: почему Трамп и Путин не могут помочь друг другу. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что ни лидер России Владимир Путин, ни лидер США Дональд Трамп не добились значительного прогресса даже в своих более скромных целях и увязли в войнах, не имея четкого пути выхода из созданного ими хаоса.

"Путин может приказывать своим армиям наступать, но они не способны этого сделать. Десятки тысяч все менее подготовленных новобранцев отправляют на смерть без какого-либо результата", – пишет Карл Бильдт.

По его словам, российская военная экономика производит огромное количество ударных дронов иранской модели, но украинцы оказались еще более инновационными.

Шведский политик напоминает, что украинские дроны не только удерживают линию обороны, но и наносят удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам в глубине России.

"Я представляю, как Путин скрежещет зубами в Кремле или в каком-то скрытом бункере, крича на людей, которые не могут дать ему столь необходимой победы. А Трамп ежедневно невольно демонстрирует собственное отчаяние в Truth Social", – пишет бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции.

Он отмечает, что провальные войны традиционно приводят в России к политическим переменам.

"И теперь, когда российское население привыкло к комфорту цифровой эпохи, возможности традиционной пропаганды и репрессий ограничены. Если история России служит ориентиром, провальные войны ведут к политическим изменениям – как это произошло после поражения России в войне с Японией в 1905 году и после поражения СССР в Афганистане. Наследие Путина будет определяться его провалом в Украине", – подчеркивает автор колонки.

Но автор колонки увидел и одно достижение Путина с Трампом.

"Норвежский комитет, присуждающий Нобелевскую премию мира, сможет работать, не отвлекаясь. Путина никогда не рассматривали как кандидата, а если Трампа и рассматривали, то больше этого никогда не будут делать", – резюмирует бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции.

Подробнее – в колонке Карла Бильдта Братья по унижению: почему Трамп и Путин не могут помочь друг другу.