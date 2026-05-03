Топ-республиканцы в Конгрессе обеспокоены решением Трампа сократить войска в Германии

Главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс, выступили против решения администрации США сократить численность американских войск в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении двух законодателей, опубликованном пресс-службой Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Викер и Роджерс выступили в защиту Германии, которая, по их словам, активизировала усилия по увеличению оборонных расходов, а также способствовала обеспечению беспрепятственного доступа, базирования и пролетов для американских войск во время операций в Иране.

Чиновники объясняют, что, несмотря на усилия, европейские союзники нуждаются в большем времени для того, чтобы взять на себя ответственность за безопасность на континенте.

По мнению авторов заявления, преждевременное сокращение войск может послать неправильный сигнал России, поэтому они предлагают переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

"Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживание и послать неверный сигнал Владимиру Путину. Вместо того, чтобы полностью выводить войска с континента, в интересах Америки поддерживать сильный потенциал сдерживания в Европе, перемещая эти 5 000 американских военнослужащих на восток", – говорится в заявлении.

Руководители комитетов по вооруженным силам призвали администрацию США к координации с Конгрессом в вопросах военного присутствия в Европе.

"Любое существенное изменение позиции американских сил в Европе требует целенаправленного пересмотра и тесной координации с Конгрессом и нашими союзниками. Мы ожидаем, что Министерство (обороны – ред.) свяжется со своими надзорными комитетами в ближайшие дни и недели относительно этого решения и его последствий для сдерживания США и трансатлантической безопасности", – добавили законодатели.

Напомним, в пятницу представители Пентагона заявили, чтовыводят 5 000 военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.