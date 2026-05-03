Трамп заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем на 5 тысяч

Президент США Дональд Трамп анонсировал большее сокращение военного присутствия США в Германии после решения о выводе 5 000 американских военнослужащих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в беседе с журналистами перед вылетом из Палм-Бич.

Репортер спросила американского президента, почему он решил сократить численность американских военных в Германии.

"Мы собираемся значительно сократить расходы, и это сокращение будет гораздо больше, чем 5 000", – ответил Трамп.

Напомним, в пятницу представители Пентагона заявили, что выводят 5 000 военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом. Объявляя об этом решении, высокопоставленный чиновник Минобороны заявил, что неспособность Германии присоединиться к военным усилиям против Ирана разочаровала Соединенные Штаты, а риторика страны была неуместной и бесполезной.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

В то же время в НАТО заявили, что Альянс остается уверенным в своих оборонных возможностях и потенциале сдерживания, несмотря на решение США.