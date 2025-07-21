Германия и США договорились о передаче Украине пяти систем Patriot "как можно скорее"

Соединенные Штаты Америки и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн", которое проходит в понедельник, 21 июля под председательством Великобритании и Германии, передает корреспондент "Европейской правды".

США и Германия договорились о передаче Украине пяти систем ПВО Patriot в ближайшее время.

"Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Хегсетом, что Германия сделает свой вклад в скорейшее предоставление (Украине) пяти крайне необходимых систем Patriot", – сообщил Писториус.

Он сообщил, что "в течение следующих нескольких дней", будет координировать с партнерами "в духе взаимного доверия" механизм реализации этих планов.

"Германия предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны и крайне необходимые боеприпасы", – заявил глава Минобороны Германии.

Как сообщала "Европейская правда", 21 июля в заседании "Рамштайн", что начинает 50-дневную кампанию по вооружению Украины, приняли участие 52 государства.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "очень строгие" санкции против России, если она не согласится на прекращение огня до 2 сентября – то есть через 50 дней после заявления о продаже США "современного" оружия НАТО, которое может быть передано Украине.

В июле представители США впервые присоединились к встрече так называемой "коалиции решительных".