Литва выделит дополнительные средства для повышения эффективности борьбы с дезинформацией

В целях укрепления потенциала Вооружённых сил Литвы и повышения эффективности борьбы с дезинформацией планируется использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга и анализа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Для этого армии планируется дополнительно выделить 80 тысяч евро, сообщает Министерство обороны Литвы.

"С целью последовательного укрепления возможностей Вооруженных сил Литвы (KAM) и эффективности борьбы с дезинформацией для мониторинга и аналитики планируется задействовать инструменты ИИ. Потребность в средствах составляет до 80 тысяч евро", – говорится в комментарии министерства.

Министр обороны Робертас Каунас отмечал, что для более эффективной борьбы с дезинформацией KAM решило выделить дополнительное финансирование Отделу стратегической коммуникации армии Литвы на приобретение лицензий для необходимого компьютерного программного обеспечения.

"Я согласен, что сегодня дезинформация распространяется, она существует, мы это видим в различных проектах. И все прекрасно понимают, что бороться с дезинформацией мы можем информацией или другими, скажем так, средствами. Эти средства – это использование того же искусственного интеллекта, точно так же, как его используют и распространители дезинформации", – заявил Каунас в Сейме.

"Поэтому в KAM мы уже приняли решение (…) предоставить финансирование Отделу стратегической коммуникации армии для внедрения, приобретения лицензий на программное обеспечение, которое помогает выполнять работу более эффективно, слаженно и быстро, чтобы у нас были равные условия", – пояснил он.

Департамент государственной безопасности Литвы ранее отмечал, что в марте началась новая волна информационных атак, направленных против стран Балтии, когда в социальных сетях начали создаваться группы, имитирующие сепаратистские движения.

Ведомство отметило, что разжигание сепаратизма является одним из методов, которые активно использует режим России, направленных на дестабилизацию ситуации в других странах и усиление там влияния России. Информационные атаки, во время которых в соцсетях создаются группы якобы сепаратистских движений, являются одним из проявлений этого метода.

Напомним, в Латвии предупреждали, что Россия начала дезинформационную кампанию на тему "предоставления неба" для ударов Украины по портам РФ на Балтийском море, и выразили Москве протест по этому поводу; в Эстонии прямо опровергают российские обвинения о "предоставлении разрешения Украине".