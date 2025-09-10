Венгерский министр прилетел в Беларусь, откуда прошлой ночью Польшу атаковали дроны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду прибыл в Беларусь, откуда минувшей ночью на территорию Польши вторглись дроны.

О визите Сийярто сообщил в среду на своей Facebook-странице.

Венгерский министр опубликовал фото с официальных встреч в Минске и написал, что "диалог нужен сейчас".

"Риск эскалации войны растет, сейчас самое время думать и действовать с холодной головой и здравым смыслом! Европе нужен мир, и мы представляем его повсюду!!!" – написал венгерский министр иностранных дел.

Стоит отметить, что ночью с территории Беларуси в Польшу, которая является партнером Венгрии по ЕС и НАТО, вторглись российские дроны.

Глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что это первый случай, когда беспилотники, нарушившие польское воздушное пространство, вылетели непосредственно из Беларуси, а не из Украины.

Как известно, глава МИД Венгрии регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.

В октябре прошлого года Сийярто заговорил по-русски во время выступления на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в Беларуси.