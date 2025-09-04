Spiegel узнал, каким может быть вклад Германии в гарантии безопасности для Украины

По данным Spiegel, в дискуссиях о гарантиях безопасности для Украины после потенциального завершения горячей фазы войны Германия предлагает значительный вклад в усиление ПВО и других возможностей украинской армии, но избегает обещаний относительно участия Бундесвера в контингенте.

Об этом говорится в материале Spiegel от 4 сентября, пишет "Европейская правда".

По информации издания, во время встречи "коалиции решительных" в Париже в четверг Берлин предложит в качестве своего основного вклада усиление украинской противовоздушной обороны. План предусматривает увеличение предоставляемой поддержки на 20% в год.

Также планируется вклад в улучшение дальнобойных возможностей Украины – в частности, в вопросе производства крылатых ракет, которое осуществляется на территории Украины с финансовой и технической поддержкой партнеров.

Кроме того, Германия готова вооружать четыре механизированные бригады, что предусматривает предоставление около 480 БТР и других пехотных машин в год.

По видению Берлина, следующими компонентами для гарантий безопасности будет продолжение помощи с обучением украинских военных и дальнейшее углубление сотрудничества ОПК Украины и стран-партнеров – сферы, в которых Германия уже делает значительный вклад.

Напомним, ранее на этой неделе канцлер Фридрих Мерц дал понять, что конкретных планов по развертыванию войск в Украине не существует - "по крайней мере, в Германии".

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.