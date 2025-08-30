The Telegraph узнали ключевые идеи плана о "гарантиях безопасности" для Украины

Британское издание The Telegraph выяснило общие очертания "гарантий безопасности" для Украины, которые готовы предложить "коалиция решительных" и США в рамках потенциального мирного соглашения для предотвращения новой агрессии России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье The Telegraph от 30 августа.

На основе общения с "более чем десятком" чиновников из стран Запада журналисты узнали основные идеи "гарантий безопасности" для Украины, обсуждение которых еще продолжается. Окончательные детали, включающие воздушное патрулирование, подготовку военных и морскую миссию в Черном море, могут быть раскрыты уже в ближайшие дни.

Работа европейцев над планом якобы активизировалась после встречи лидеров США и РФ на Аляске и заявления Трампа, что Путин якобы не против, если западные партнеры предложат Украине гарантии безопасности.

Европейские чиновники говорят, что главной задачей для предотвращения новой "горячей" войны видят усиление украинской армии – она должна быть основным фактором сдерживания России. Предполагается, что именно украинские силы будут стоять "на усиленной границе на линии фронта", согласованной в рамках потенциального мирного соглашения.

Европейские члены НАТО продолжат вооружать и обучать украинских военных, задействуя для этого уже имеющиеся и новые механизмы. Обсуждается в том числе приобретение в США дополнительных важных для Украины систем, таких как ЗРК Patriot и HIMARS, за средства европейских государств.

Для укрепления линий обороны вблизи фронта и строительства баз обсуждают привлечение американских частных военных контрактников, как делали в Ираке и Афганистане, и это предложение якобы уже звучало от Трампа. Такое присутствие американцев гарантировало бы больший интерес Вашингтона к тому, что будет происходить дальше, и служило бы дополнительным сдерживающим фактором для России, говорят собеседники.

Обсуждение привлечения частных американских контрактников якобы началось еще во время подписания так называемого "соглашения о недрах".

От некоторых европейских стран звучала идея о демилитаризованной зоне вокруг замороженной линии фронта, которую бы патрулировали миротворцы или наблюдатели. Однако общего мнения по этому вопросу явно нет, и президент Украины публично критиковал такую идею. Европейские государства не хотят задействовать в качестве миротворцев своих военнослужащих.

Размещение сдерживающих сил европейцев рассматривается вдали от фронта, условной "третьей линией обороны". Речь может идти о "тысячах европейских военных", а потенциально присоединиться готовы уже десятки стран – Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Северная Европа.

По словам одного из собеседников, основная цель этого контингента – "продемонстрировать украинцам, что мы будем в битве вместе с ними, если Россия нападет снова".

Ранее в разговорах о контингенте звучала цифра около 30 тысяч, но теперь ее "похоже уменьшили" – из-за нехватки ресурсов и опасений, что такое большое присутствие будет выглядеть для главы Кремля как "игра мускулами".

Предложениям от отдельных стран все еще не хватает конкретики. Как считают, она появится после понимания, какой вклад готовы сделать США.

В обсуждениях звучит идея о создании "бесполетной зоны" – что позволило бы Украине наконец возобновить рейсы гражданской авиации.

Также обсуждают патрульную миссию в Черном море, которую возглавит Турция – для укрепления безопасности судоходства.

Напомним, министры обороны ЕС договорились разместить военных инструкторов на территории Украины в рамках гарантий безопасности.