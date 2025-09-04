Макрон: работа над гарантиями безопасности для Украины завершена

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины, и сейчас они готовы к политическому одобрению.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит dpa.

3 сентября Макрон принимал в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Как отметил президент Франции, работа, проделанная военными руководителями после саммита по Украине в Белом доме в середине августа, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения.

"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", – сказал Макрон.

В свою очередь Зеленский приветствовал прогресс, подчеркнув, что гарантии являются реальной, ощутимой поддержкой Украины, а не символическими обещаниями.

Он добавил, что предыдущие инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, также были реализованы и работают.

Как сообщалось, европейские лидеры, которые будут участвовать в заседании "коалиции решительных" под председательством Франции и Великобритании в четверг в Париже, позвонят президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу после завершения дискуссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидания, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.