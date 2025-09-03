Мерц раскритиковал заявление фон дер Ляйен о развертывании войск в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях военной безопасности для Украины, в частности о развертывании иностранного контингента.

Заявление главы правительства Германии приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Мерц, Европейский Союз не несет ответственности за решение о военной поддержке Украины.

Он четко дал понять, что конкретных планов по развертыванию войск в Украине не существует – "по крайней мере в Германии".

Канцлер подчеркнул, что решение о долгосрочных гарантиях безопасности можно принять только после заключения перемирия или мирного соглашения.

И даже тогда, по его словам, он имел бы "значительные оговорки" относительно развертывания немецких войск и подчеркнул, что это должно быть одобрено немецким парламентом.

Он добавил, что развертывание войск также будет зависеть от типа соглашения, заключенного с Россией.

"Еще есть много, много препятствий, которые нужно преодолеть, возможно, в течение достаточно длительного периода времени", – резюмировал Мерц.

Его критическое заявление перекликается с комментарием главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который ранее подчеркивал, что считает неправильным публичное обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины.

Напомним, фон дер Ляйен в интервью FT заявляла о "дорожной карте" – планах развертывания многонациональных сил в Украине.

Между тем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и войск из любого государства НАТО, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.