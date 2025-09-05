Как европейские инвестиции могут вывести украинскую "оборонку" на новый уровень

Когда в конце 2023 года продолжение американской военной помощи Украине оказалось под вопросом, а поставки от европейских партнеров сократились из-за быстрого истощения складов, единственным системным и последовательным решением для Украины было начать собственное производство военных средств.

По официальным данным, в 2025 году Украина будет производить около 40% продукции для обеспечения своих оборонных нужд против 10% в 2022-м.

Это значительный скачок, который был бы невозможен без сотрудничества с западными партнерами. Однако эти успехи все равно остаются небольшими по сравнению с реальными потребностями Украины.

О том, как ЕС вооружается и какой вклад в этот процесс вносит Украина, читайте в статье старшего аналитика Центра "Новая Европа" Лео Литра Перевооружение вместе с Европой: как Украина привлекает западные инвестиции в "оборонку". Далее – краткое изложение статьи.

Осознание того, что война будет длительной и Европа в ближайшие годы не будет в безопасности, заставило некоторых мировых производителей заявить о своем интересе в создании совместного производства в Украине, с Украиной или для Украины.

Привлечению инвесторов способствует возможность испытывать оборонную продукцию в реальных условиях и в реальном времени. Благодаря этому Украина превратилась, как выразился представитель Минобороны, в "страну возможностей".

Дело в том, что хотя Запад имеет преимущества в производстве высокотехнологичного оружия, но большинство из этих образцов никогда не проверялись в реальных боевых условиях.

Например, настоящим открытием стало то, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" были успешно перехвачены системой Patriot, а ресурс немецкой самоходной артиллерии Panzerhaubitze 2000 на практике в четыре раза дольше, чем определили производители.

Но наиболее показательным стало использование дронов, где Украина превратилась в бесспорного лидера.

Украинское сообщество производителей дронов даже призывает власти снять запрет на военный экспорт, чтобы сохранить масштаб производства и привлекать новые инвестиции.

В то же время за 3,5 года полномасштабной войны украинская промышленность оставалась серьезно недоинвестированной. Из $35 млрд потенциальных мощностей только треть сейчас обеспечена производственными контрактами.

Нехватка финансирования для украинского производства заставила правительство и партнеров искать новые инструменты.

Так называемая датская модель, начавшаяся с инвестирования 50 млн евро в производство через Минобороны Украины, оказалась эффективным механизмом, который обеспечивает быстрые результаты и поддерживает внутреннее производство, критически важное в нынешних условиях.

Модели финансирования, такие как "датская" и "нидерландская", показали свой потенциал и помогают Украине и ее промышленности; однако они все еще остаются небольшими по сравнению с реальными потребностями Украины.

Для того чтобы превратить военные временные усилия в стратегическую, ориентированную на экспорт отрасль, Украине и ее партнерам необходимо преодолеть структурное недофинансирование, недостатки управления и неуверенность инвесторов.

Будущее украинской оборонной промышленности зависит от внедрения реформ, мобилизации масштабных инвестиций и интеграции в более широкие индустриальные системы НАТО и ЕС.

