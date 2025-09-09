Города в Нидерландах жалуются, что уже не имеют места для новых украинских беженцев

В Нидерландах города заявляют, что уже не имеют ресурсов для приема дополнительных украинцев, которые хотят оформить в стране временную защиту.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В Ассоциации муниципалитетов Нидерландов VNG заявили о "критической ситуации" с ресурсами для приема новых беженцев, в частности украинцев, и призвали правительство отреагировать.

По их статистике, в страну еженедельно прибывает около 300 новых граждан Украины, а почти все доступные варианты для их расселения уже заняты. Как отмечают, это преимущественно женщины с детьми, но бывают и мужчины, которые "знают, что здесь есть работа".

В Утрехте говорят, что недавно впервые вынуждены были отказать в регистрации украинцам. Также там заявляют, что из-за недостатка финансирования, вероятно, будут вынуждены закрывать существующие центры размещения.

Центры для размещения, где селят украинцев, часто не являются муниципальной собственностью – за них платят аренду. Расширять сеть также непросто из-за того, что перед переоборудованием под центры бывших офисных помещений часто требуют финансовых гарантий.

В городе Дордрехт, пригороде Роттердама, говорят, что регулярно вынуждены отказывать в приеме новым людям, а также не знают, что делать с половиной уже поселенных украинцев – в феврале арендный контракт заканчивается и здание изменит целевое назначение, а нового варианта пока не нашли.

В то же время юридически муниципалитетам не разрешается отказывать в поселении людям, которые к ним обращаются. В Гронингене уже есть прецедент, когда украинские граждане обжаловали отказ в суде и выиграли, город подал апелляцию.

Муниципалитеты хотят от правительства "долгосрочного плана и дополнительного финансирования".

В Министерстве по вопросам миграции и убежища признают проблему и отметили, что думают над вариантами решения. В будущем допускают вариант соплаты за жилье, если прибывшие украинцы имеют доход.

Нидерланды – на четвертом месте в ЕС по количеству принятых украинцев на душу населения, после Чехии, Польши и Германии.

