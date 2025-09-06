Лидер чешских популистов хочет пересмотреть право на проживание всех украинцев

Лидер чешских популистов SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура заявил, что для потенциального вступления в коалицию они будут требовать пунктом программы правительства пересмотр разрешения на проживание всех украинцев в Чехии.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Окамура заявил, что партия для потенциального участия в новом правительстве Чехии после парламентских выборов будет ставить условие о пересмотре разрешения на проживание всех украинцев, находящихся в Чехии.

Он отметил, что после массового приезда украинских граждан в Чехию из-за войны в стране ухудшилась ситуация с доступностью жилья для аренды и увеличились очереди в поликлиниках.

"Это не о ненависти, но я чешский политик и я на стороне чешских граждан", – отметил Окамура.

По планам партии, в Чехии следует разрешить оставаться только тем украинцам, которые "явно работают на работах, к которым мало интереса со стороны чехов".

Также Окамура хочет немедленно снять украинские флаги с государственных зданий в случае участия в работе правительства.

Последние опросы свидетельствовали о поддержке этой политсилы 10-13% избирателей.

Лидер популистской ANO Андрей Бабиш, которая возглавляет рейтинг, обещает отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

Напомним, парламентские выборы в Чехии пройдут в начале октября 2025 года.

Читайте подробнее, почему в Чехии вскоре может смениться власть и что это означает для Украины.