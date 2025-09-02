Правительство Польши подготовило новый проект о помощи украинцам после вето Навроцкого

Правительство Польши завершило работу над новым проектом о помощи иностранцам, в частности гражданам Украины, после того как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущий закон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы с целью проверки права на семейные выплаты для иностранцев и об условиях оказания помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства был опубликован во вторник на сайте Правительственного центра законодательной деятельности.

Проект имеет целью связать право на так называемую помощь на детей 800+ для иностранцев из третьих стран с деятельностью заявителя на рынке труда и обучением его детей в польских школах.

Кроме того, положения позволяют Институту социального страхования ежемесячно проверять, соответствуют ли иностранцы условию проживания в Республике Польша.

Граждане Украины, находящиеся в Польше, в настоящее время пользуются временной защитой и легальным проживанием, которые действуют до 30 сентября 2025 года.

Если поправка не будет принята, с 1 октября тысячи из них могут лишиться вида на жительство, доступа к рынку труда, социальных выплат, здравоохранения и образования.

Президент Кароль Навроцкий заветировал закон о помощи гражданам Украины, поскольку считает, что помощь 800+ должна предоставляться исключительно украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

Вместе с вето президент Кароль Навроцкий внес в Сейм собственный законопроект о помощи гражданам Украины. Проект был направлен на общественные консультации.

Однако правительство объявило, что представит свою версию этих положений.

