Как ЕС усиливает защиту своего рынка и что может пригодиться Украине

Волна протекционизма в мире, начавшаяся еще во время первого президентского срока Дональда Трампа, сейчас достигла невиданных масштабов.

Примененные ограничения приводят к тому, что товар перенаправляют в страны с незащищенными рынками, из-за чего локальные производители рискуют потерять внутренний рынок. Поэтому многие страны начинают придумывать новые инструменты для эффективной защиты производителей.

Автор колонки отмечает, что ЕС начал более широко использовать антидемпинговые, антисубсидионные и защитные меры.

Согласно отчету Еврокомиссии, 2024 год стал рекордным по количеству расследований в Евросоюзе: Европейская комиссия инициировала 33 новых расследования, что стало абсолютным рекордом с 2006 года.

Уже исторически больше всего расследований и мер касается импорта из Китая, отмечает Анжела Махинова.

"Учитывая, что ЕС ввел регистрацию всего импорта, а также постоянный мониторинг импорта по наиболее уязвимым отраслям и процедуру консультаций с соответствующими индустриями, очевидно, что тренд на увеличение мер торговой защиты будет только расти", – констатирует юрист.

По ее словам, за последние годы в ЕС появились дополнительные инструменты, которые будут применяться для защиты европейских производителей, причем не только на внутреннем рынке, но и на экспортных.

Например, 27 декабря 2023 года вступил в силу Регламент о защите от экономического принуждения со стороны третьих стран.

В случае экономического принуждения, отмечает партнер ЮФ Sayenko Kharenko, Европейская комиссия инициирует процедуру переговоров с третьей страной с целью договориться об устранении незаконных барьеров, а также о возмещении ущерба (в случае его причинения). Если договориться не удается – вводятся ответные меры.

По данным Махиновой, ЕС еще не использовал инструмент противодействия экономическому принуждению на практике.

А еще ЕС ввел Инструмент международных закупок, основная цель которого защитить европейский бизнес от дискриминации при участии в государственных закупках, которые объявляют страны за пределами Евросоюза.

Юрист приводит пример первого расследования в рамках нового инструмента, которое инициировала Еврокомиссия 24 апреля 2024 года.

Указанное расследование касалось процедур закупок медицинских изделий в Китае, которые применяли прямые и косвенные дискриминационные практики почти в 90% закупок.

"В результате Комиссия запретила китайским компаниям участвовать в государственных закупках медицинских изделий в ЕС на сумму более 5 млн евро и установила 50% ограничение на китайскую составляющую в выигранных тендерах", – пишет автор колонки.

Также Евросоюз ввел новый правовой инструмент, который дает Европейской комиссии полномочия устранять искажения на рынке ЕС, вызванные субсидируемыми (финансовые взносы) компаниями из стран за пределами Евросоюза.

Как сообщает партнер ЮФ Sayenko Kharenko, данный инструмент уже несколько раз применялся Европейской комиссией. Например, в феврале 2024 года Еврокомиссия инициировала расследование в отношении тендерного предложения китайских производителей при закупках железнодорожных вагонов в Болгарии и солнечных панелей в Румынии.

Европейская комиссия обратила внимание, что тендерное предложение было значительно дешевле, чем у других. Однако расследование не завершилось мерами, поскольку компании отозвали свои тендерные предложения.

Партнер ЮФ Sayenko Kharenko уверена, что Украине также нужно начинать активно защищать национальных производителей: "И опыт ЕС может стать ориентиром для украинского правительства".

