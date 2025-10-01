Что нужно сделать Украине на пути в ЕС, чтобы избежать войны с фермерами Восточной Европы

Протесты фермеров, заблокированные границы, высыпанное зерно – эти картины надолго запечатлелись в памяти поляков и украинцев.

Хотя Варшава была и остается одним из главных союзников Киева в войне с Россией, именно сельское хозяйство стало источником самых острых споров.

Однако, как свидетельствует аналитический отчет Фонда им. Стефана Батория "Podzielone plony" ("Разделенные урожаи"), вступление Украины в ЕС не обязательно будет означать торговую войну в агросекторе.

Об отличиях агросекторов Украины и Польши и о том, как подстроить украинский агросектор для "мирной" евроинтеграции, читайте в статье профессора Института развития сельских территорий и сельского хозяйства Польской академии наук (ПАН) Славомира Калиновского Урожай раздора: можно ли найти компромисс в аграрном споре Украины и Польши. Далее – краткое изложение статьи.

Сельское хозяйство в Польше и Украине – это гораздо больше, чем сухие цифры в статистике. Оно является частью культуры, исторической памяти и важным элементом национальной безопасности. Поэтому неудивительно, что эта сфера вызывает гораздо более сильные эмоции, чем другие отрасли экономики.

Когда в 2023 году польские фермеры перекрывали пограничные переходы, а грузовики с украинским зерном стояли в многокилометровых очередях, соцсети облетели кадры высыпанного зерна.

Для поляков это было традиционным символом протеста, а для украинцев – надругательством над святыней. Украинское общество, которое до сих пор живет с грузом памяти о Голодоморе, не готово признать, что уничтожение пшеницы может быть политическим инструментом.

Однако причина конфликта – не только в ценах на пшеницу.

В основе конфликта – столкновение двух разных моделей развития сельского хозяйства.

Польская модель основана на мелких, преимущественно семейных хозяйствах, усиленных мощным перерабатывающим сектором и экспортом продукции с высокой добавленной стоимостью.

В то же время в Украине отрасль сконцентрирована в руках агрохолдингов, ориентированных на массовое производство сырья для мирового рынка.

В 2004 году Польша благодаря реформам и вступлению в ЕС открыла себе доступ к европейским фондам и рынкам, что запустило волну инвестиций, в том числе и в сельское хозяйство.

Если Польша инвестировала в мясокомбинаты, молокозаводы, переработку фруктов и овощей, которые поставляют готовую продукцию на внешние рынки, то Украина до сих пор в значительной степени экспортирует зерно и семена.

Это как две ветви одного дерева: одна разрастается вширь, пуская новые побеги, другая тянется вверх, но без развитой кроны. Теперь эти две модели должны встретиться на общем рынке.

Текущая асимметрия, когда Украина продает сырье, а Польша готовую продукцию, выгодна для Варшавы. Но с моментом вступления Украины в ЕС, опасаются в Польше, она может постепенно исчезнуть, потому что украинские компании получат доступ к европейским фондам и начнут инвестировать в переработку.

Но все будет зависеть от того, кто в Украине воспользуется средствами фондов ЕС.

Если дотации и инвестиции пойдут преимущественно в агрохолдинги, то выиграют корпорации, а миллионы мелких хозяйств окажутся на обочине.

Кроме того, ухудшить положение может либерализация рынка земли в Украине, которая без прозрачных правил грозит концентрацией собственности в руках олигархов или иностранных корпораций. Это только усугубит неравенство.

Таким образом, евроинтеграция Украины может привести к падению цен и ударить по фермерам в Польше, Румынии или Литве. Без защитных механизмов возможны протесты, подобные тем, что произошли в 2023 году, только в гораздо больших масштабах.

Авторы отчета Фонда им. Стефана Батория обращают внимание: будущее может пойти по одному из четырех сценариев.

По самому оптимистичному сценарию Польша и Украина найдут способ дополнять друг друга, а не соревноваться.

Подробнее – Славомира Калиновского Урожай раздора: можно ли найти компромисс в аграрном споре Украины и Польши.