Источники: запланированную на 28 мая встречу Мадяра с фон дер Ляйен могут отложить

Встреча премьер-министра Венгрии Петера Мадяра и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе, которая предварительно планировалась на утро 28 мая, может быть перенесена на пятницу, 29 мая, или на июнь.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников.



Команды премьер-министра Венгрии Петера Мадяра и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен до сих пор не согласовали их встречу, которая, по данным европейских собеседников "ЕвроПравды", предварительно планировалась в штаб-квартире Еврокомиссии "Берлаймонт" на 11:00 утра (по брюссельскому времени) в четверг, 28 мая.



Официально, напомним, эта встреча не анонсировалась, а пресс-службы двух должностных лиц лишь отмечали, что подготовительная работа продолжается.



"На данный момент нет подтвержденной даты и времени встречи (Урсулы фон дер Ляйен) с премьер-министром Мадяром", – сообщили "ЕвроПравде" в Еврокомиссии.



По словам одного из источников, встреча с фон дер Ляйен может все еще состояться, но на следующий день – в пятницу, 29 мая. В противном случае она будет перенесена на июнь 2026 года.



Причина переноса также официально не разглашается – но стоит заметить, что накануне сообщалось о разночтениях со стороны двух команд относительно процедуры и условий предоставления Венгрии более 10 млрд евро замороженных фондов ЕС.



Встреча Мадяра с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в его брюссельской резиденции, запланированная на обеденное время, пока не отменена.



Венгерский премьер едет в Брюссель, чтобы прежде всего обсудить с Еврокомиссией вопрос разблокирования миллиардов замороженных средств ЕС для Венгрии.



Также сообщалось о возможной встрече Петера Мадяра и Владимира Зеленского в начале июня, причем в правительстве Венгрии выставили новое условие личной встречи Мадяра и Зеленского.



Також сообщалось о возможной встрече Петера Мадяра и Владимира Зеленского в начале июня, причем премьер-министр Венгрии указал Берегово в Закарпатье как возможное место проведения переговоров.