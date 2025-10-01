Каллас: "репарационный заем" Украине за счет росактивов не нарушит международное право

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что идея с так называемым "репарационным займом" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед евросаммитом в Копенгагене 1 октября.

Каллас подтвердила, что страны ЕС обсуждают идею с так называемым "репарационным займом" Украине на 140 млрд евро с использованием замороженных российских активов, и что согласия по этому плану пока нет.

"Я не могу назвать каких-то крайних сроков. Мы будем стараться сделать это как можно быстрее", – отметила она.

Она напомнила, что идея заключается в том, что либо Россия в будущем оплатит Украине репарации за нанесенный ущерб, и Украина вернет заем ЕС, а РФ получит назад свои деньги; либо же Россия откажется платить репарации – и потеряет замороженные активы.

Ее спросили, насколько это рабочая схема с точки зрения соответствия международному праву.

"Базовый принцип международного права – что тот, кто нанес ущерб, должен возместить его... Россия прямо сейчас наносит Украине огромный ущерб, и было бы неправильно, что за это должен платить кто-то другой. Это основной принцип. Когда нам надо как-то развивать правила, я имею в виду, мы можем сделать вроде того, как делали с международными трибуналами, как делали много с чем, чего раньше не существовало", – отметила главный дипломат ЕС.

Ее переспросили относительно опасений, не отпугнет ли это других инвесторов из третьих стран, если появится прецедент конфискации активов, которые находились в Европе.

"Но если вы не начинаете войну против другой страны – вы не попадаете под этот риск. И я думаю, что большинство стран, физических лиц и компаний не будут начинать войн", – ответила Каллас.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что предоставление "репарационного займа" Украина вызывает колебания у многих стран-членов ЕС. Среди сторонников этой идеи – Германия, Швеция и Финляндия.

Копенгаген также считает, что это возможно реализовать, несмотря на юридическую сложность вопроса.