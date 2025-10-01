Фон дер Ляйен сообщила, что многие страны ЕС колеблются в вопросе "репарационного займа" Украине

Предоставление "репарационного займа" Украине на базе замороженных активов России является чувствительным вопросом, который вызывает колебания у многих стран-членов ЕС.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом неформального саммита Европейского совета 1 октября в Копенгагене.

Некоторые государства-члены ЕС не уверены в целесообразности предоставления Украине "репарационного займа", говорят в Еврокомиссии.

"Мы должны усилить давление на Россию. Именно поэтому я предложила "репарационные займы" для Украины на основе замороженных российских активов", – сообщила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что "это – очень чувствительный вопрос".

"Многие страны, мягко говоря, очень сомневаются, действительно ли это хорошая идея", – рассказала президент Еврокомиссии.

"Мы не конфискуем активы, но используем денежные остатки для кредита Украине. Украина должна вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации, ведь виновник должен быть привлечен к ответственности", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", председательствующая в ЕС Дания поддерживает идею Европейской комиссии о предоставлении Украине "репарационного займа", используя для этого замороженные в Евросоюзе активы России.

Также Швеция и Финляндия в совместном заявлении 1 октября призвали использовать замороженные активы РФ для помощи Украине в 2026-2027 годах.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 млрд евро.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине 140 млрд евро из замороженных активов, которые хранятся в депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии – чтобы Украина использовала эти деньги для покрытия своих военных нужд в течение следующих 2-3 лет.