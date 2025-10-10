СМИ: войска США будут контролировать соблюдение перемирия в Газе

Американские войска планируют контролировать соблюдение перемирия между Израилем и ХАМАС во время переходного периода.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, американское военное командование, ответственное за Ближний Восток, будет играть роль в переходный период в Газе после заключения мирного соглашения, хотя американские войска не будут развернуты на территории Газы.

Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США, будет руководить 200 человек в регионе, которым поручено контролировать выполнение мирного соглашения, пока стороны создают международные стабилизационные силы для Газы, сообщили официальные лица журналистам на условиях анонимности.

Роль Купера будет заключаться в том, чтобы следить за ситуацией и убедиться, что не будет вторжений или нарушений соглашения, рассказали чиновники.

В состав команды из 200 человек войдут представители вооруженных сил Египта, Катара и Турции, а также, вероятно, Объединенных Арабских Эмиратов, добавил один из них.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже заявила, что "до 200" сотрудников Центрального командования будут "заниматься мониторингом мирного соглашения в Израиле и будут работать с другими международными силами на месте".

Другой официальный представитель, пожелавший остаться анонимным, сказал, что некоторые из них могут находиться на территории Израиля.

Напомним, 9 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Ранее администрация Трампа обнародовала детали этого предложения.