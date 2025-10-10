В Британии рассказали о подготовке совместного с Украиной производства дронов-перехватчиков

Проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

Об этом агентству Bloomberg рассказал британский государственный министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Люк Поллард, пишет "Европейская правда".

Украина и Великобритания планируют начать совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с роями дронов типа "Шахед". По словам Полларда, проект под названием Octopus сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов (перехватчиков) в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских дронов", – сказал Поллард агентству в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.

Поллард отметил, что производство дронов-перехватчиков сначала будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на поле боя.

"Великобритания является выдающимся лидером в области исследований и разработок и передового производства, поэтому мы можем добавить то, чего наши украинские друзья не имеют в этом отношении", – сказал Поллард.

По словам Полларда, Великобритания планирует и другие проекты с Украиной, в частности производство планирующих бомб.

"Мы начинаем с беспилотников по очевидным причинам. Но в целом Украина является для нас важным партнером в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы", – сказал он.

Как сообщалось, 11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что первым совместным проектом станет новый передовой беспилотник-перехватчик противовоздушной обороны под названием Project Octopus.