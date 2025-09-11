В Минобороны Британии рассказали о планах производства дронов-перехватчиков для Украины

Великобритания будет производить и совместно с украинской промышленностью разрабатывать современное военное оборудование в рамках нового революционного соглашения об обмене технологиями, которое поддержит британские рабочие места и укрепит национальную безопасность как Великобритании, так и Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Первым совместным проектом, о котором будет объявлено 11 сентября на выставке DSEI в Лондоне, станет новый передовой беспилотник-перехватчик противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS, который будет серийно производиться в Великобритании, с планом выпускать тысячи штук в месяц для предоставления Украине в поддержку ее борьбы за свободу против незаконного полномасштабного вторжения РФ.

"Беспилотники-перехватчики значительно дешевле обычных ракет противовоздушной обороны и доказывают свою высокую эффективность в противодействии волнам односторонних ударных беспилотников, которые Россия продолжает запускать над украинскими городами. Они быстро перехватывают приближающиеся беспилотники и ракеты и уничтожают их еще до того, как они достигнут своих целей", – отмечают в ведомстве.

Там добавили, что такие дроны помогут Украине защититься от воздушных атак, таких как атака России на Западную Украину, в результате которой Польша и НАТО были вынуждены перехватывать российские беспилотники, вошедшие в польское воздушное пространство.

Отмечается, что новое соглашение об обмене технологиями стало возможным благодаря растущему промышленному партнерству между Великобританией и Украиной, о котором премьер-министр Кир Стармер объявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским летом этого года. На прошлой неделе министр обороны Джон Гили посетил Киев и подписал расширение партнерства, позволяющее обмениваться и совместно развивать интеллектуальную собственность.

"Используя возможности нашей оборонной промышленности мирового класса, мы не только помогаем Украине защитить себя от варварских нападений Путина, но и создаем британские рабочие места, стимулируем экономический рост и обеспечиваем наше собственное будущее", – заявил Стармер.

Беспилотник, разработанный в рамках проекта OCTOPUS, был создан Украиной при поддержке британских ученых и техников и уже доказал свою эффективность на поле боя, продемонстрировав высокую эффективность против дронов типа "Шахед", используемых Россией, несмотря на то, что его производство стоит менее 10% от стоимости беспилотников, для перехвата которых он разработан.

Заметим, 9 сентября в Лондоне состоялось заседание формата "Рамштайн". Во время него министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.

А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину, а также анонсировал начало новой инициативы по закупкам дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины на 300 млн евро.