Сенат США одобрил свой проект оборонного бюджета на 2026 год с $500 млн для Украины

Сенат США одобрил свой проект оборонного бюджета на 2026 год в размере 925 млрд долларов, в котором заложено 500 млн на инициативу поддержки Украины.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

9 октября Сенат 77 голосами против 20 одобрил двухпартийный проект оборонного бюджета на 2026 год в размере 925 млрд долларов.

Как отмечают, голосование теперь может запустить сложные переговоры с Палатой представителей, где ранее одобрили свой проект со многими консервативными положениями, которых в Сенате избегают.

Документ охватывает все оборонные расходы, от строительства новых подводных лодок до повышения заработной платы военнослужащих и корректировки процедур закупок.

Среди прочего, в нем говорится о продлении Инициативы по безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 года и увеличении согласованного финансирования до 500 млн долларов США.

Также речь идет о заказе еще десятков передовых истребителей F-35A, программе быстрого развития, испытаниях и массовом производстве беспилотных систем, а также заказе исследований по безопасной интеграции новейших технологий, таких как ИИ.

Напомним, 11 сентября Палата представителей приняла проект с 892,6 миллиардами долларов на оборону, в котором на инициативу поддержки Украины закладывали 400 млн.

Законодатели также добавили требование к Пентагону отчитываться перед Конгрессом, если администрация планирует отменить или приостановить военную помощь Украине, одобренную Конгрессом. Это выглядит как попытка восстановить надзорные полномочия после того, как летом Министерство обороны решило приостановить поставки помощи Украине, не сообщив об этом законодателям.