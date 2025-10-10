Сенат США схвалив свій проєкт оборонного бюджету на 2026 рік з $500 млн для України

Сенат США схвалив свій проєкт оборонного бюджету на 2026 рік обсягом 925 млрд доларів, у якому закладено 500 млн на ініціативу підтримки України.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

9 жовтня Сенат 77 голосами проти 20 схвалив двопартійний проєкт оборонного бюджету на 2026 рік обсягом 925 млрд доларів.

Як зазначають, голосування тепер може запустити складні перемовини з Палатою представників, де раніше схвалили свій проєкт із багатьма консервативними положеннями, яких у Сенаті уникають.

Документ охоплює усі оборонні витрати, від будівництва нових субмарин до підвищення заробітних плат військовослужбовців та коригування процедур закупівель.

Серед іншого, у ньому йдеться про продовження Ініціативи з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 року і збільшення погодженого фінансування до 500 млн доларів США.

Також йдеться про замовлення ще десятків передових винищувачів F-35A, програму швидкого розвитку, випробування та масового виробництва безпілотних систем, а також замовлення досліджень щодо безпечної інтеграції новітніх технологій, як ШІ.

Нагадаємо, 11 вересня Палата представників ухвалила проєкт з 892,6 мільярдами доларів на оборону, у якому на ініціативу підтримки України закладали 400 млн.

Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену Конгресом. Це виглядає як спроба відновити наглядові повноваження після того, як влітку Міністерство оборони вирішило призупинити поставки допомоги Україні, не повідомивши про це законодавців.