Швеция потратит дополнительные 900 млн евро на свои субмарины

Швеция заключила контракт почти на 900 млн евро на закупки, связанные со строительством двух субмарин класса Blekinge, которые заказали ранее.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Шведская оборонная компания Saab получила дополнительный заказ на оборудование и услуги на 9,6 млрд крон (почти 900 млн евро), связанные со строительством заказанных ранее субмарин класса Blekinge.

Поставки по контракту планируются в течение 2026-2032 годов.

"Saab сейчас строит для Швеции самые передовые в мире конвенционные субмарины. Благодаря прекрасному сотрудничеству между Saab и FMV (Администрацией военного обеспечения) мы обеспечиваем, чтобы Швеция и в дальнейшем имела лучшие подводные способности, которые помогут нам поддерживать безопасность в наших водах в последующие десятилетия", – отметил руководитель компании Микаэль Йоханссон.

