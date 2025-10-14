Премьер Литвы отметила укрепление партнерских отношений с Туском после футбольного матча

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене очень довольна дружескими отношениями, которые сложились с ее польским коллегой Дональдом Туском после того, как они вместе посмотрели футбольный матч между Литвой и Польшей в выходные.

Ее слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Ругинене рассказала журналистам, что они с Туском разговаривали "обо всем", а также подчеркнула, что она "очень рада дружеским отношениям, которые мы наладили за такое короткое время".

Она сказала, что они также обсудили вопросы, связанные с финансированием обороны. Ругинене заявила, что планирует использовать так называемую спортивную дипломатию с лидерами других стран.

"Я обязательно использую все свои козыри, если это будет выгодно для Литвы", – сказала премьер-министр.

Как отмечается, Ругинене и Туск впервые встретились в начале прошлой недели в Варшаве.

Напомним, в воскресенье, 12 октября, в литовском Каунасе польские футболисты сыграли очередной матч в рамках отборочных игр к чемпионату мира, а их соперником была сборная Литвы.

На выездной матч также поехал польский премьер, который занял место в почетной ложе рядом с главой правительства Литвы.

На трибунах польские болельщики, кроме поддержки игроков, также критиковали Туска. Раздавались нецензурные выкрики, был вывешен баннер с надписью "Ты не являешься, не был и не будешь болельщиком сборной Польши".

После этого Туск отреагировал на ругань, которая раздавала в его сторону.

